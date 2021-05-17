Общество

В Пскове первые родители выпускников прошли ПЦР-тестирование

ПЦР-тестирование родителей выпускников, которые планируют посетить праздничные мероприятия, началось на базе Псковской городской поликлиники 18 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, с утра, согласно установленным спискам, жители областного центра прибыли в медучреждение для прохождения процедуры.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная заметила, что вопрос массового обследования родителей на COVID-19 методом ПЦР проработан. По поручению губернатора тестирование проводится бесплатно.

«Дополнительно мы готовы организовать выездные формы, для того, чтобы развести потоки тестируемых родителей, которые планируют участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных выпуску своих детей. Мы отправляем мазки в ближайшую лабораторию, результаты действительны в течение 72 часов. Медицинские справки централизованно будут передаваться в образовательные учреждения», - подчеркнула руководитель медучреждения.

Комментируя проведение тестирования, родители в первую очередь поблагодарили руководство администрации Псковской области за возможность присутствовать на празднике своих детей. О тестировании для возможности участия в празднике их проинформировали классные руководители.

«Для каждого родителя очень важно посетить последний звонок. Дети выпускаются из школы. Очень приятно, что это можно сделать благодаря решению губернатора. Эта мера предосторожности очень важна, обязательно нужно проверяться, чтобы не подвергать опасности окружающих. Мы все должны быть уверены, что все вокруг здоровы и защищены», - добавила Людмила Богдамин, мать выпускницы 9-го класса школы № 1 имени Леона Поземского.

Ранее в администрации Псковской области состоялся ряд совещаний, на которых были определены различные аспекты проведения тестирования и допуска родителей на выпускные. Согласно приказу областного комитета по образованию, составленному в соответствии с рекомендациями территориального управления Роспотребнадзора, допуск на праздник будет открыт после получения отрицательного теста на коронавирус (сроком не более 3-х дней), либо при предъявлении справки о завершении вакцинации или наличии антител. Оператор, фотограф и аниматор для работы на мероприятии должны иметь не только отрицательный тест на коронавирус, но и документ о завершении вакцинации.

Сам формат проведения выпускных мероприятий был детально проработан на совещании главы региона Михаила Ведерникова несколько дней назад. Именно тогда принято решение, что проведение выпускных возможно при условии соблюдения ряда требований и рекомендаций.

Напомним, что в этом году из детских садов выпускаются более 6 тысяч дошколят. 9-й и 11-й класс оканчивают еще более 8,7 тысяч учащихся. Первые выпуски в дошкольных учреждениях запланированы уже в конце недели.