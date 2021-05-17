Общество

В Пскове не будут запрещать продажу алкоголя во время последних звонков

Запрет на реализацию алкоголя во время последних звонков в Пскове в мае вводиться не будет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе потребительского рынка и услуг городской администрации.

В отделе объяснили, что до 31 мая в регионе продлены ограничения, связанные с распространением коронавируса, поэтому указанный общегородской праздник не состоится. В связи с этим не будет издаваться акт о запрете продажи алкоголя.

Введение запрета на реализацию спиртного во время выпускных вечеров в июне будет зависеть от последующих решений оперативного штаба по борьбе с COVID-19.