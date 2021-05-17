Общество

Средний возраст педагогов в псковских школах превышает 50 лет

Несколько лет назад средний возраст педагога в Пскове составлял 50 лет, сегодня - от 55 до 60 лет. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко.

«Мы благодарны этим людям, которые остаются в системе нашего качественного образования и работают в школе, несмотря на все объективные обстоятельства, состояние здоровья и профессиональное выгорание», - сказала Анна Кузыченко.

Сейчас в 26 образовательных учреждениях города работают 1498 педагогов. Начальник управления образования администрации города отметила, что в подавляющем большинстве на работу в школы приходят псковские выпускники.

«Ежегодно в наши школы приходят от 40 до 60 выпускников Псковского государственного университета и 1-2 выпускника, например, Опочецкого педагогического колледжа, - рассказала она. - Мы давно понимаем что обучение на педагогических специальностях выбирается по остаточному принципу. Это заметно на 3 курсе, когда студенты вынуждены выйти к детям на педагогические практики. Там многие из них сталкиваются с прозрением: они боятся детей, родителей, бумажной работы. Зачастую такие студенты не возвращаются на работу в ту школу, в которой проходили практику».

По словам Анны Кузыченко, молодых педагогов в школе удерживает материальная поддержка от региона в размере 50 тысяч рублей в год, которые им выплачивают первые три года работы. «Эти три года становятся рубежными дня наших молодых педагогов. После они решают, оставаться в школе или уходить. К сожалению, после того, как заканчивается выплата стимулирующих, остаются единицы», - добавила она.