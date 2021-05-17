Общество

Более 37 тысяч псковичей приняли участие в голосовании за объекты благоустройства

В онлайн-голосовании по выбору объектов для последующего благоустройства приняли участие около 37,4 тыс. жителей Псковской области. Мероприятие реализуется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 26 апреля и продлится до 30 мая. Представлены 96 территорий. Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

На все вопросы по голосованию могут ответить операторы специально созданной «горячей линии», которые консультируют россиян из всех регионов страны по номеру 8 (800) 600 2013. По телефону можно получить информацию о проекте и узнать, как можно зарегистрироваться и проголосовать за территорию или дизайнерскую концепцию. Колл-центр работает круглосуточно семь дней в неделю.