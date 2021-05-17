Общество

Таксист принял роды у жительницы Псковской области

Таксист, 15 лет работающий водителем на машине скорой помощи, принял роды у жительницы города Печоры. Об этом пишет «Печорская правда».

Фото: pixabay.com

14 мая около 18.00 на улицу Прудовую в Печорах семья вызвала такси. Жена была в положении. Предполагали, что ее отвезут в Псковский перинатальный центр. В Пскове, на перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта, у женщины начались роды. Таксист Николай Собот не растерялся, а стал помогать мужу принимать роды, пишет издание.



«Я уже пятнадцать лет работаю водителем на машине скорой помощи. Повидал всякого, поэтому паники не было», - рассказал Николай Собот, добавив, что сейчас он находится в очередном отпуске и решил подработать таксистом.

Пуповину перерезать не стали - это сделали врачи Псковского перинатального центра. «Самое важное, что довезли роженицу и дитя в перинатальный центр. Да, ребенок родился, можно сказать, в дороге, но все сделали правильно», - добавил таксист.