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Анна Кузыченко о переходе на дистанционное обучение: Это был адский труд

Отрицание, гнев и принятие внедрения в образовательный процесс дистанционного обучения псковские педагоги прошли в начале пандемии прошлой весной. Сегодня как молодые специалисты, так и умудренные опытом учителя уже активно используют цифровые методы в своей работе. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко.

Ранее Анна Кузыченко сообщала, что средний возраст учителей в Пскове составляет от 55 до 60 лет. По ее словам, представители старшего поколения успешно «нагоняют» современные технологии. «Педагоги той закалки ответственно подходят к делу, которым занимаются», - заметила она.

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Летом прошлого года около 25% взрослых педагогов Пскова заявили о том, что они уйдут из образования в случае, если школы с сентября продолжат онлайн-обучение. Анна Кузыченко подчеркнула, что никто не сделал этого в середине учебного года.

«Никто не отмахнулся и не сказал, что он не может так работать, что у него уже есть пенсия. Ни один педагог себе этого не позволил. Летом, когда ситуацию уже можно было отпустить, учителя стали говорить о том, что это был адский труд и они не готовы еще раз вписываться в эти условия», - пояснила начальник управления образования администрации города.

При этом она добавила, что в сентябре все учителя вернулись к своим трудовым обязанностям и прошли переподготовку с точки зрения цифрового обучения.

«Отмечу, что во многом адаптироваться умудренным опытом учителям помогли и их коллеги — молодые специалисты. Мы благодарны руководителям школ, которые организовывали это комфортное взаимодействие внутри коллектива, которое позволило нам не потерять педагогов», - сказала Анна Кузыченко.