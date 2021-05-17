Общество

Адвокаты Марины Окрушко заявили ходатайство о возвращении дела прокурору

Псковский городской суд продолжил слушание по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главного судебного пристава УФССП России по Санкт-Петербургу Марины Окрушко, которой предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 291.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В ходе судебного заседания сторона защиты заявила отвод прокурору, поддерживающему государственное обвинение, в его удовлетворении судом было отказано.

Впоследствии адвокаты заявили ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ. Позиция стороны обвинения по данному ходатайству будет заслушана в судебном заседании, назначенном на 25 мая.

В связи с этим запланированный допрос свидетеля – начальника УФССП России по Псковской области - не состоялся.