Общество

Молодых педагогов Пскова начали обеспечивать муниципальным жильем

Молодых педагогов Пскова начали обеспечивать муниципальным жильем на время работы в школе. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко.

Уже долгие годы молодые педагоги Псковской области пользуются региональной поддержкой в виде ежегодной выплаты в размере 50 тысяч рублей. Такие стимулирующие учителям выплачивают первые три года работы.

«Но, как мы все понимаем, это не такие и большие деньги для молодого специалиста, - сказала Анна Кузыченко. - Приятным удивлением для нас стало оперативное решение этих вопросов со стороны главы городской администрации Александра Братчикова. Он быстро понял проблему и предложил простые решения, которые начали работать».

В настоящий момент молодые специалисты, которые остаются работать в школах Пскова и не имеют в городе собственного жилья, могут обратиться в городское управление образования и получить место в одной из муниципальных квартир. При этом специалист может быть как уроженцем Пскова, так и области.

«Я с гордостью говорю, что сейчас мы готовы предоставить муниципальное жилье на условиях социального найма на время работы в школе по мере необходимости», - сказала Анна Кузыченко

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Управлению образования муниципалитет выделил две трехкомнатных и одну четырехкомнатную квартиру. «Это своего рода социальное общежитие, которое позволит молодым педагогам не тратить деньги на съем жилья», - добавила она.

Анна Кузыченко отметила, что в социальных сетях инициативу встретили большим количеством претензий. «Многие ругали нас за то, что мы предоставляем только место в "общежитии", но тут стоит сказать, что мы бы с удовольствием дали всем педагогам по собственной квартире за их тяжелый труд. Но такой возможности у нас нет. Я думаю, что жить в квартире за 500 рублей в месяц с другими педагогами — тоже достойная поддержка со стороны муниципалитета», - сказала она.

По ее словам, программа в Пскове востребована, ею интересуются как действующие педагоги, так и псковские студенты, которые готовы идти работать в школу при условии получения такого жилья.

Вторая форма поддержки из муниципального бюджета — выплаты в размере 5 тысяч рублей. «Их молодым специалистам выплачивают просто за то, что они пришли работать в школу, поскольку у них нет надбавок за стаж и категорию», - пояснила гостья студии.