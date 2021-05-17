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Ушел из жизни преподаватель Великолукской академии физкультуры и спорта Николай Багин

17 мая на 75-м году жизни не стало заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, кандидата педагогических наук, профессора, доцента кафедры теории и методики лыжного спорта Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, выпускника вуза 1974 года (первый выпуск), судьи Республиканской категории по лыжному спорту - гонкам, ветерана труда Николая Багина. Об этом сообщается на сайте ВЛГАФК.

Николай Багин родился 2 января 1947 года в деревне Пожарское Кировской области. В 1961 году окончил 7 классов Мурашинской средней школы и поступил в Суводский лесной техникум города Советска Кировской области, после окончания которого служил на Тихоокеанском военно-морском флоте. После окончания службы работал тренером-преподавателем по лыжным гонкам в ДЮСШ ДСО «Локомотив» в городе Мураши Кировской области.

В 1970 году Николай Багин поступил в Великолукский филиал ГДОИФК имени П. Ф. Лесгафта, в 1974 году успешно окончил вуз и приступил к работе в должности преподавателя на кафедре лыжного спорта. Обучаясь и работая в вузе, активно занимался лыжными гонками, неоднократно выполнял норматив в кандидаты мастера спорта, являлся победителем и призером различных по рангу соревнований. Выполнял общественные работы, был членом студенческого совета, командиром группы, членом комитета комсомола.

В 1987 году Николай Багин успешно окончил аспирантуру при ГДОИФК имени П. Ф. Лесгафта, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. В 1992 году ему присвоено ученое звание доцента по кафедре лыжного спорта, в 1999 году награжден знаком «Отличник физической культуры», в 2000 году присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», в 2005 году присвоено ученое звание профессора по кафедре теории и методики лыжного спорта.

За время работы в Великолукском институте (академии) физической культуры и спорта Николай Багин выполнял обязанности преподавателя, старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой, заместителя декана и декана факультета. В последнее время проводил занятия со студентами очной и заочной формы обучения: читал лекции, проводил семинарские, методические и практические занятия по дисциплинам «Теория и методика избранного вида спорта», «Базовые виды по лыжным гонкам, спортивному ориентированию и туризму», «Профессионально-спортивное совершенствование», «Технология спортивной тренировки». Осуществлял прием вступительных экзаменов и руководил квалификационными работами, рецензировал квалификационные работы и оппонировал диссертации.

Большое внимание он уделял спортивной работе. В учебно-тренировочных группах, которые возглавлял в разные годы, студенты-спортсмены систематически повышали спортивный уровень и показывали высокие спортивные результаты. При бригадной организации подготовки спортсменов совместно с тренерами АНО СОЦ «Юность», спортивной школой Олимпийского резерва города Подольска в учебно-тренировочных группах были подготовлены победители и призеры чемпионатов мира и Европы. В учебно-тренировочных группах за годы работы и по окончании обучения 39 студентам-спортсменам присвоены звания мастеров спорта России по лыжным гонкам, биатлону, ачери-биатлону и велоспорту.

В последнее время Николай Багин являлся ответственным за спортивную работу на кафедре теории и методики лыжного спорта, осуществлял тренировочный процесс с перспективными спортсменами.

Николай Багин имел звание судьи республиканской категории (1999 год), неоднократно судил летние и зимние чемпионаты России по лыжным гонкам и лыжероллерам, вел общественную работу, являясь членом комитета по развитию студенческого спорта России.

Большое внимание уделялось Н. А. Багиным научно-методической работе. Имел более 85 публикаций, которые отражали ход проводимых исследований. Под его научным руководством были защищены две кандидатские диссертации.

Общий стаж работы в вузах Н. А. Багина составил 46 лет, из них 43 - в институте физической культуры и спорта города Великие Луки, 3 года на кафедре лыжного спорта ГДОИФК имени П. Ф. Лесгафта.

За многолетний добросовестный труд Николай Багин награждался почетным знаком Олимпийского комитета России «За заслуги в развитии олимпийского движения в России», дипломами международного Олимпийского комитета, Олимпийского комитета России, грамотами Российского комитета по физической культуре и спорту, благодарственными письмами администрации Псковской области, благодарностью Великолукской городской думы и др.

Николай Багин внес значительный вклад в развитие физической культуры и спорта России, оказал большое влияние на развитие лыжного спорта в Великих Луках и Псковской области, сыграл заметную роль в становлении и развитии Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Коллектив ВЛГАФК скорбит о безвременной кончине Николая Багина и выражает глубокие соболезнования родным и близким..

Прощание состоится 19 мая в 13.00 в ритуальном зале по адресу: город Великие Луки, улица Ставского, 70.