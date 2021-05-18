Общество

В нашем обществе все умеют лечить и учить — Анна Кузыченко

Поднять престиж профессии педагога — одна из главных задач современной системы образования. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко.

По ее словам, администрация находит способы для стимулирования молодых специалистов, и в настоящий момент не зарплата становится основанием ухода из профессии молодых педагогов Пскова.

«Говорят, что в нашем обществе все умеют лечить и учить. Поэтому многие думают, что быть учителем очень просто. Наша задача — поднять в обществе престиж профессии педагога до прежнего уровня, чтобы дети и родители снова начали уважительно относиться к тому, что сказал учитель», - пояснила Анна Кузыченко.

Начальник управления образования администрации города Пскова напомнила, что в начале пандемии коронавируса родителям пришлось примерить на себя роль учителей. «После этого многие из них повернулись лицом к педагогу и признали, что у учителей очень тяжелый и ответственный труд, - заметила она. - Когда уважение к учителям начнет сквозить в устах родителей, когда они будут называть дома педагогов учителями, а не "училками", тогда и родители, и дети будут идти в школу с уважением к представителям этой профессии».