Общество

Новый детский сад в Овсище сможет начать свою работу в июне

Новый детский сад в микрорайоне «Овсище» сможет начать работать в июне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Учреждение дошкольного образования на 270 мест, из которых 80 мест приходится на ясельные группы, возвели в Овсище в рамках реализации национального проекта «Демография».

Администрация Пскова внесла в городскую Думу вопрос о закреплении на праве оперативного управления за вновь созданным дошкольным образовательным учреждением №57 «Маленькая страна» указанного объекта завершенного строительства на улице Алехина, 22.

В рамках прошедшего заседания комитета городской Думы по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности депутаты поддержали внесенный вопрос. Теперь его рассмотрят на внеочередном заседании гордумы, которое состоится 20 мая.