Общество

Более 200 школьников дистанционно обучились в псковском «Кванториуме»

230 детей из школ Псковской области обучились дистанционно в детском технопарке «‎Кванториум Псков» с февраля по май . В рамках сетевых договоров «Кванториум» сотрудничал с Моглинской, Вернявинской, Лядской, Усвятской школами, обучались дети из Красногородской школы-интерната, Изборского лицея и других образовательных учреждений региона. Всего было задействовано 22 школы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в детском технопарке.

«Мы рады, что благодаря дистанционным технологиям школьники могут приобщаться к деятельности "Кванториума", открывать для себя новые направления, знакомиться с передовыми технологиями. Многие из учеников стали принимать участие и занимать призовые места в наших онлайн-конкурсах», - рассказала методист детского технопарка «Кванториум Псков» Вера Васильева.

В каждой школе реализовывались разные образовательные программы. Так, школьники познакомились с геоинформационными технологиями, разрабатывали виртуальные туры и интерактивные интерфейсы приложений, на цифровых платформах производили виртуальные лабораторные работы и различные опыты, учились моделировать в специализированных программах. Часть школьников с помощью наставников «Кванториума» в рамках договора осваивают оборудование и программное обеспечение, которое есть в их «Точках роста».

«На курсе я научился работать с программой Figma, осваивал 3D-графику. Педагог объяснял все очень доходчиво. Мне бы хотелось побывать "Кванториуме" очно», - рассказал ученик школы №7 города Острова Кирилл Васильев.

Поскольку дистанционный формат не сможет заменить живое общение, некоторые школы привозят детей на очные мастер-классы или приглашают педагогов к себе.

Добавим, детский технопарк «Кванториум Псков» также работает по сетевым договорам со школами Пскова.