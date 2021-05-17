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Александр Седунов: Плохое самочувствие великолукских школьников не связано с отравлением

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов прокомментировал ухудшение самочувствия четверых школьников в Великих Луках. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

«У детей был урок физкультуры на улице – это был третий урок, но, так как первых двух занятий не было, дети пришли к третьему, - рассказал Александр Седунов. - Это был обычный тренировочный урок, но после него 4 детей почувствовали недомогание, пожаловались на головокружение и слабость».

Как отметил председатель комитета, администрация школы сразу же вызвала скорую помощь – детей увезли в больницу, предупредили родителей. Сейчас состояние детей удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей.

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«С детьми находится классный руководитель. Говорить о причинах, почему дети почувствовали себя плохо, можно только после тщательного изучения всех медицинских анализов и проведения соответствующих проверок. Но никаких факторов отравления нет», - подчеркнул Александр Седунов.