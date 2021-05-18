Общество

Заблудившегося бобренка спасли из котлована в Пскове. ВИДЕО

Заблудившегося бобренка спасли из котлована в Пскове. Об этом сообщают очевидцы в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь!» в социальной сети «ВКонтакте».

Сегодня, 18 мая, к магизину «Пятерочка» на улице Максима Горького вышел бобренок. «Пришлось повернуть назад к речке и проводить до воды — машины, собаки, люди — не самые доброжелательные партнеры в их жизни», - рассказали в зоозащитной организации.

Пробираясь к воде, маленький бобер заблудился и попал в котлован глубиной 1,5 метра. Он не мог выбраться самостоятельно.

Неравнодушные псковичи приехали на пересечение улиц Александра Невского и Леона Поземского и спасли животное.

Видео: Василий Смирнов