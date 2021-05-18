Общество

На службу в ОМОН приглашают жителей Псковской области

Сотрудники на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части и кинолога требуются в ОМОН управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Требования к соискателям: в возрасте до 35 лет, без судимости, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 62-05-69, (8112) 66-61-12.