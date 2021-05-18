Общество

В Пскове приставы арестовали автомобиль должника по алиментам

Судебные приставы разыскали и арестовали в счет погашения задолженности по алиментам принадлежащий жителю Пскова автомобиль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Ранее было возбуждено исполнительное производство о взыскании с местного жителя 1/3 дохода в пользу двух несовершеннолетних детей. Последний и единственный платеж пскович произвел в декабре прошлого года. С тех пор средства на содержание детей он не перечислял, и задолженность превысила 200 тыс. рублей.

Пристав-исполнитель наложила ограничение на выезд должника за пределы страны, запрет на регистрационные действия с имуществом, а также ограничение на пользование водительским удостоверением. Кроме того, мужчина был привлечен к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

«Когда дело дошло до ареста автотранспорта гражданина, тот отказался предоставлять автомобиль для ареста и говорить о его местонахождении. Автомобиль должника был объявлен в розыск. На сегодняшний день автомобиль найден и арестован. Если должник не рассчитается с задолженностью по алиментным платежам, автомобиль будет передан на реализацию. Полученные от реализации денежные средства будут перечислены в счет погашения задолженности должника перед своими детьми», - рассказали в УФССП.