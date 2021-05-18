Общество

Врач рассказал, как отличить COVID-19 от сезонной аллергии

Проявление сезонной аллергии в период цветения весной и летом легко принять за заболевание коронавирусом из-за схожести симптомов. Об этом сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

«Формально у коронавирусной инфекции есть симптомы, схожие с сезонной аллергией, - цитирует его РИА Новости. - И при респираторном аллергозе, и при COVID-19 могут отмечаться заложенность носа, кашель, одышка, головные боли, интоксикационный синдром. Отличий, конечно же, немало: при коронавирусной инфекции чаще встречается и более выражен интоксикационный синдром, чем респираторные проявления».

Отмечается, что аллергоз характеризуется выраженными респираторными проявлениями при относительно сохранном самочувствии, умеренном проявлении либо отсутствии интоксикации, при которой появляется сильная слабость и быстрая утомляемость. Если человек болеет аллергией не первый год, он уже знает типичные время года и симптомы, которые могут у него возникнуть, подчеркнул врач.

«Но если человек впервые сталкивается с аллергическим заболеванием, то он еще не может четко отличать симптомы, характерные для аллергии, от симптомов других групп заболеваний. Даже врач не всегда быстро может отличить аллергическое заболевание от других. Поэтому часть пациентов, особенно без "аллергического стажа", связывают появление респираторной симптоматики не с аллергией, а с другими заболеваниями», - заключил он.