Общество

Баннеры установили на графском доме в Волышово

Баннеры (графическое изображение) установили на графском доме в усадьбе Строгановых в деревне Волышово Порховского района. Об этом сообщается в группе усадьбы в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Мария Кривошеина

«Идея установки баннера на месте утраченного в пожаре мансардного этажа возникла у архитектора Татьяны Николаевны Ознобишиной уже незадолго до окончания противоаварийных работ на Графском доме в начале 2021 года, - говорится в сообщении. - Эта идея была горячо поддержана комитетом по охране памятников Псковской области».

Татьяна Ознобишина разработала дизайн-макет на основе обмерных чертежей, выполненных в 1985 году в ЛО «Спецпроектреставрация» А. П. Коновым и его коллегами. «Эти чертежи - бесценный документ, на основании которых можно будет в дальнейшем вести реставрационные работы», - сообщается в группе.

Отмечается, что ООО «Августина» оперативно взяло в свои руки все работы по воплощению этой идеи. Баннер изготовили в петербургской фирме ООО «Полакс».

«Так, благодаря энтузиазму и воплощенной инициативе, мы можем представить себе, как выглядел фасад графского дома», - добавили в группе.

Татьяна Ознобишина - главный архитектор проекта противоаварийных работ на графском доме в 2020 году. Почетный реставратор Санкт-Петербурга первой степени.