Общество

Псковский госархив показал образец советской вышивки

Государственный архив Псковской области в своих социальных сетях опубликовал фотографию советской вышивки.

«Наверняка у многих из наших подписчиков, родившихся в семидесятые и восьмидесятые годы, в детстве были трикотажные майки и футболки, - говорится в сообщении. - Их занашивали до дыр и мальчишки, и девчонки. И какими ценными казались те из них, на которых был рисунок или, - и это еще больше повышало твою значимость в глазах сверстников, - вышивка. Среди хранящихся в Государственном архиве Псковской области материалов можно отыскать пример такой вышивки».

23 августа 1990 года директор Великолукской трикотажной фабрики издал приказ, в котором утвердил надбавки к розничным ценам за отделку трикотажных изделий вышивкой, рассказали архивисты. «Надбавка за отделку джемперов и маек составляла 60 копеек. И именно в этих материалах имеется пример такой отделки — он выполнен на ткани и приклеен к бумажному документу. Думается, что многие и современные мальчишки не отказались бы от такого стильного рисунка!» - добавили в госархиве.