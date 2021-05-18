Псковский госархив показал образец советской вышивки

Государственный архив Псковской области в своих социальных сетях опубликовал фотографию советской вышивки.
23 августа 1990 года директор Великолукской трикотажной фабрики издал приказ, в котором утвердил надбавки к розничным ценам за отделку трикотажных изделий вышивкой, рассказали архивисты. «Надбавка за отделку джемперов и маек составляла 60 копеек. И именно в этих материалах имеется пример такой отделки — он выполнен на ткани и приклеен к бумажному документу. Думается, что многие и современные мальчишки не отказались бы от такого стильного рисунка!» - добавили в госархиве.