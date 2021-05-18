Общество

Интенсивные осадки прогнозируют в Псковской области

Интенсивные осадки прогнозируют в Псковской области 19 мая, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Сегодня зона солнечной и сухой погоды отступит на восток европейской территории, а западную часть затянут облака: там ожидаются ливни, грозы со шквалами, а наиболее интенсивные осадки – более 1/4 месячной нормы – пройдут на Дону, Кубани и в Псковской области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вслед за атмосферным фронтом будет распространятся довольно прохладный воздух из акватории Северной Атлантики. «И к выходным похолодание охватит практически всю европейскую территорию России, исключение составят лишь южные регионы», - добавили синоптики.