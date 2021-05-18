Общество

Памятный знак планируют установить у железнодорожного моста в Пскове

Рабочее совещание по вопросу увековечивания памяти бойцов, задержавших наступление немецких войск посредством взрыва Рижского железнодорожного моста, состоялось в Псковском городском совете ветеранов войны и труда 18 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Во встрече приняли участие депутат областного Собрания Алексей Севастьянов, председатель Совета ветеранов Виктор Андреев, ветераны и представители Росгвардии.

Общественники инициировали создание памятника у места боя. Они обсудили, как его установить на законных основаниях, предполагаемое место, эскизы стенда, автопарковку рядом с монументом.

Представители Росгвардии доработают эскиз памятника с четким описанием и привязкой к местности.

Участники совещания решили собрать полный пакет документов для вынесения данного вопроса на комиссию по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в Пскове.

Добавим, по инициативе депутата Алексея Севастьянова около территории железнодорожного моста был организован субботник: с территории убрали мусор, посадили туи.

Напомним, Рижский мост - железнодорожный мост через реку Великую в Пскове был взорван 8 июля 1941 года советскими саперами во главе с младшим лейтенантом Семеном Байковым при отступлении Красной Армии. Это позволило задержать наступление гитлеровских войск. К моменту подрыва моста на противоположном берегу оставался советский артиллерийский дивизион. Саперы решили их пропустить. Пока бойцы из дивизиона переходили через мост, немецкая артиллерия повредила электросеть к заряду. Видя, что мост невозможно взорвать, Семен Байков с несколькими саперами бросился к фермам моста и взорвал его зажигательными трубками. Сам лейтенант Байков, взрывавший ближнюю к врагу опору, погиб. Младший сержант Панов, рядовые Алексеев, Анашенков, Никитин, Холявин и Хомляшов были посмертно награждены орденам Ленина, однако после войны выяснилось, что пятеро из них, раненные и контуженные, выжили.

Кроме саперов бой за мост вели бойцы 110-го полка НКВД, мобилизованные в самом начале войны из разных районов Псковщины, и бронепоезд.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 марта 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему лейтенанту Семену Байкову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.