Общество

На фестиваль-конкурс военной и патриотической песни приглашают псковичей

Жители Псковской области могут принять участие в ежегодном международном дистанционном музыкальном фестивале-конкурсе военной и патриотической песни «День России!» 12 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Конкурс проводят в рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу». Мероприятие пройдет в онлайн-режиме.

Принять участие в конкурсе приглашают одаренных детей, подростков, творческую молодежь и взрослых в возрасте от 3 лет. Конкурсантами могут стать как любители, так и профессионалы, работающие в жанре народного художественного творчества — авторского, поэтического, вокального, музыкально-инструментального, хореографического, исполнительского.

Заявки необходимо направить до 11 июня с пометкой «Конкурс «День России!» на электронный адрес: aragorn-studio@mail.ru.

Полная информация о конкурсе доступна на сайте.