Общество

Информационный щит появился в парке у Мирожского монастыря в Пскове

Информационный щит установили на смотровой площадке парка между Красноармейской набережной и Спасо-Преображенским Мирожским монастырем в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Щит установили в рамках реализации проекта ER 48 «Расширение и усиление туристической сети маркетинга Ганзейского пути» / «Виа Ганзеатика Плюс» программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов.

Парк благоустроили благодаря участию администрации города Пскова в проекте ER 65 «Улучшение биологического разнообразия и увеличение осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии» программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония».

«Благодаря установленному щиту местные жители и гости города смогут получить информацию о благоустроенном парке с красивым названием "Долина реки Мирожа"», - добавили в пресс-службе.