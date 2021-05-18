Общество

Закон о поддержке беременных и семей с детьми приняли в России

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин. Документ направлен на реализацию инициатив президента РФ, прозвучавших в послании Федеральному собранию, сообщает ТАСС.

Закон устанавливает с 1 сентября 2021 года оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка. Неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно с 1 июля будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по стране это 5650 рублей).

Кроме того, с 1 июля вводится ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации. Планируется, что сумма таких выплат в среднем составит 6350 рублей в месяц.

Соответствующие поправки были внесены во втором чтении в правительственный законопроект о снижении с 8% до 6% пенсионных страховых взносов для IT-компаний. Данное положение осталось в тексте документа и также получило поддержку депутатов.

Авторами поправок о поддержке беременных и семей с детьми стали спикеры обеих палат Федерального собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, первый вице-спикер СФ, секретарь генсовета «Единой России»‎ Андрей Турчак, руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и сенатор Инна Святенко.

По оценкам единороссов, в 2021 году поправка о стопроцентных выплатах больничных коснется примерно 1,5 млн молодых родителей, а норма о пособиях для беременных, вставших на учет на ранних сроках, - 630 тысяч женщин.

Как подчеркнул Володин, депутаты совместно с кабмином оперативно работают над законодательным обеспечением решений главы государства, анонсированных в рамках послания парламенту, реализация принятых мер должна начаться в ближайшее время.