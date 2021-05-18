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Общество

Еще четыре человека скончались из-за коронавируса в Псковской области

19.05.2021 11:08|ПсковКомментариев: 0

Еще четыре человека скончались из-за коронавируса в Псковской области. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус. По состоянию на утро 19 мая число летальных случаев увеличилось до 378.

Напомним, за минувшие сутки, 18 мая, в Псковской области выявили 54 случая заражения COVID-19. Выздоровели 194 человека. Всего в регионе провели 371 099 исследований на новую инфекцию, в том числе 1 505 тестов сделали за минувшие сутки. За весь период наблюдений подтвердились 37 327 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 30 884 человека.

Теги: #здоровье #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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