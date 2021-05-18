Общество

Эксперт: Важно не просто рассекречивать, но и популяризировать военные материалы

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева призвала выстраивать работу проекта «Без срока давности» на основе архивных материалов. Об этом с 16-й международной научно-практической конференции «История, архивы и общество», которая проходит сегодня, 19 мая, в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Необходимо выстраивать работу проекта на основе архивных материалов для того, чтобы слова были подкреплены, - отметила она . - Говорить об этой деликатной проблеме необходимо только на основе подтвержденных фактов».

Елена Цунаева рассказала, что сейчас опубликованы свежие рассекреченные материалы о войне, подготовлено порядка 7000 документов из архивов и музеев области. «Все объединены в одну базу давности, которая скоро будет представлена на сайте проекта», - добавила она.

При этом сопредседатель Центрального штаба ОНФ сообщила, что тома с опубликованными проектами получили все субъекты России. «Они активно экспонируются в вузах», - заметила она.

«Важно не просто рассекречивать, но и заниматься популяризацией», - подчеркнула спикер. По ее словам, накопленные материалы будут использоваться при создании экспозиций региональных и федеральных музеев.

Также Елена Цунаева напомнила, что с 2019 года проходит конкурс сочинений «Без срока давности». В 2020 году в нем приняли участие 113 тысяч человек, а в этом году - около 400 тысяч.

«Принципиально важно, чтобы эту тему знали не только историки и студенты исторического факультета, но и все граждане страны. Поэтому хорошо, что поддержали идею конкурса среди студентов-архитекторов "Без срока давности. Минута молчания" - они создавали проекты монументов, которых часто не хватает в регионах для отражения памяти», - сказала Елена Цунаева и уточнила, что уже 40 вузов подключились к конкурсу.

Кроме того, она сообщила, что продолжаются разведывательные работы псковских и новгородских поисковиков, и скоро будет еще одна экспедиция. «Гуманитарная функция проекта - сохранение памяти о гражданских жертвах, сохранение их имен. Люди находят фамилии своих близких, пропавших в годы войны. Говорить о подвиге солдат важно и нужно, но, если не говорить о том, от чего они нас спасли, то это будет неполный рассказ. Правильно, что мы говорим и помним об этом в преддверии 80-летия начала войны», - заключила Елена Цунаева.