Общество

Более 600 псковских пенсионеров получают надбавку за сельский стаж

Более 650 пенсионеров Пскова и Псковского района получают надбавку за сельский стаж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Пенсионного фонда РФ в Пскове и Псковском районе.

С 2019 года для сельских пенсионеров предусмотрена 25% надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии. В 2021 году ее размер составляет 1511,12 рубля. Для получения надбавки необходимо быть получателем страховой пенсии по старости или по инвалидности, иметь стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживать на селе и не работать. В Пскове и Псковском районе такая надбавка за сельский стаж полагается более чем 650 пенсионерам.

«В сельский стаж включается не любая работа, которая осуществлялась в сельской местности, а только та, что осуществлялась в сельскохозяйственных организациях на территории Российской Федерации (до 1 января 1992 года — на территории союзных республик бывшего СССР) в профессиях и должностях, предусмотренных Списком, утвержденным правительством РФ (постановление от 29.11.2018 №1440), - пояснил начальник управления ПФР Алексей Еремин. - В принятом перечне более 500 профессий, должностей и специальностей работников».

Постановлением правительства* Список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии сельским работникам, был расширен. Например, в Список внесены диспетчеры, лаборанты, врачи-эпизоотологи, заведующие ветеринарными аптеками, индивидуальные предприниматели-сельхозпроизводители.

Начальник управления ПФР привел примеры обстоятельств, исключающих и дающих право на прибавку. По его словам, прибавка не устанавливается селянам, которые трудились в сельсоветах, поселковых магазинах и детсадах, медпунктах. Исключение — если данная организация входила в состав колхоза, совхоза, межколхозных предприятий, машино-тракторных станций до 1 января 1992 года. Льгота не распространяется и на тех пенсионеров, кто 30 лет трудился в колхозе, а потом переехал в город.

«Обращаем внимание сельских пенсионеров, продолжающих работать, что надбавка после увольнения может быть установлена только в заявительном порядке», - отметили в отделении ПФР.

Обращаться необходимо и пенсионерам, получающим надбавку, при устройстве на работу, так как в этом случае она снимается. Согласно технологии, Пенсионный фонд обрабатывает сведения от работодателей о работающих гражданах только на второй месяц после приема на работу, поэтому в случае несвоевременного обращения может образоваться переплата, которая подлежит возмещению в ПФР.

*Постановление правительства Российской Федерации от 25 июня 2019 года №805.