Общество

Выбираем лучшее: детскую площадку планируют создать на Сиреневом бульваре в Пскове

Голосование за проект благоустройства детской площадки в сквере на Сиреневом бульваре в Пскове в самом разгаре. На выбор жителей предложены три варианта, один из них - яркая и разнообразная игровая зона от завода «Микромир». О подробностях проекта Псковской Ленте Новостей рассказал региональный представитель компании.

Увлекательная и захватывающая площадка будет предназначена для ребят разного возраста. Проект создавался с детьми и для детей, в основу легли исследования, включающие рекомендации детских психологов. Оборудование, которое планируется установить на площадке, обеспечит развитие важных жизненных навыков у юного поколения. Дети смогут почувствовать себя настоящими героями, пиратами, рыцарями - увлекательная альтернатива телевизору и гаджетам. Немаловажно и то, что развивающий игровой комплекс будет выполнен из современных высокотехнологичных материалов по европейским технологиям.

Представитель компании отметил, что «Микромир» учрежден в феврале 2019 года, и всего за год заводу по производству детских игровых площадок удалось не только вывести продукцию на уровень европейских стандартов и стать показательным примером по участию в госпрограмме импортозамещения, но и завоевать рынки: отечественный (продукция предприятия уже представлена в 23 субъектах РФ), и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). А первая площадка вышла с завода уже через полгода с момента учреждения фирмы. За развитие производства изделий, используемых в строительной отрасли в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», компания удостоена благодарности Минстроя РФ.

Продукции такого качества на отечественном рынке еще не было, аналогичные изделия были доступны только у зарубежных производителей и стоили на порядок больше. Именно поэтому «Микромир» решил развивать рынок. «В основе нашей продукции лежит экспертный подход к проектированию и выбору материалов, а также клиентоориентированность, присущие ведущим европейским компаниям. Поэтому компания имеет очень хороший отклик в России как среди партнеров, так и заказчиков, - заметил представитель «Микромира». - Если сравнить наше предприятие с машиной, то ее движущая сила – это 4 колеса: материалы, дизайн, сервис и цена».

Для создания детской площадки в Пскове «Микромир» будет использовать только проверенные многолетним опытом эксплуатации материалы: многослойный полиэтилен высокой плотности HDPE, вместо традиционной сосны – лиственницу, ламинат высокого давления HPL, нержавеющую сталь высоких марок AISI 304\316, а также качественную дробеструйную обработку металла с порошковой покраской. Такие материалы в отличие от, например, крашеной фанеры или дешевого ABS пластика, которые быстро приходят в негодность, обеспечивают не только самый долгий на рынке срок службы 20 лет, но и не требуют постоянных вложений в ремонт. Это объясняет, почему ведущие европейские производители очень требовательные к качеству и эффективному расходу ресурсов, работают с данными материалами.

Линейки детских площадок «Микромира» уникальны — они созданы на основе знаний специалистов компании, а также исследований архитектурной школы «МАРШЛАБ» и «Союза юных архитекторов» (Санкт-Петербург), которые совмещают детские досуговые потребности с безопасностью и современной урбанистикой. «Так мы лучше понимаем нашего пользователя, создавая площадки вместе с детьми и для детей. А дизайн наших площадок позволяет органично встраивать их в городское пространство, дополняя, а не искажая его», - пояснил спикер.

Еще один важный момент: детские площадки компании соответствуют техническому регламенту ЕАЭС 042/2017 «О безопасности детских площадок», который вступил в силу в 2018 году. На заводе «Микромир» проводятся сертификация изделий и лабораторные испытания сырья, постоянно повышается уровень компетенций специалистов.

«Мы помогаем заказчикам с проектами, консультируем по правилам эксплуатации, заботясь о безопасности пользователей объектов и предупреждая риски травматизма. Одним из наших сервисов является экспертное проектирование детских пространств: разделение на возрастные зоны, эргономичность и эстетичность площадки, хотя многие об этом даже не задумываются. Именно пренебрежение экспертным подходом привело к росту травматизма на площадках до 40 000 случаев в год в числе которых и немало смертельных!» - сказал специалист. В компании уверены, что только четкое соблюдение правил спасает жизни.

Представитель завода «Микромир» добавил, что основное внимание уделяется детям: важно понимать, как они будут использовать наше оборудование, чему учиться, и что чувствовать, играя на нем. Главная идея – создание полезного досуга. «Мы отталкиваемся от необходимости дать ребенку возможности для самоопределения и самореализации, создать условия, стимулирующие фантазию, а не ограничивающие ее, предлагая готовые образы и сценарии. При этом даем ощущение риска, так необходимое детям. Но риск всегда должен быть безопасным», - подытожил спикер.

Это безопасность, подтвержденная сертификатами и репутацией. Современные высококачественные материалы и технологии обеспечивают эксплуатацию оборудования «Микромира» в течение 20 лет и более.

Проголосовать за проект благоустройства площадки в сквере на Сиреневом бульваре можно до 30 мая. В голосовании могут участвовать все люди, достигшие 14 лет.

Для этого нужно перейти по ссылке https://60.gorodsreda.ru/voting/ ➡ выбрать в списке населенных пунктов город Псков ➡ и проголосовать на сайте за понравившийся вариант.