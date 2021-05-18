Общество

Депутат Госдумы подарил дновским танцорам кожаную обувь

Ансамбль танца «Контраст» города Дно отметил 10-летие со дня образования. В рамках рабочей поездки в Дновский район депутат Госдумы, основатель фонда «Земляки» Александр Козловский встретился с творческим коллективом и вручил сценическую обувь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

На занятие к участникам «Контраста» Александр Козловский пришел в сопровождении главы Дновского района Михаила Шауркина, депутата областного Собрания Геннадия Григорьева, главы города Дно Андрея Васильева и куратора фонда «Земляки» в Дновском районе Александра Патрикеева.

Кожаные мужские сапоги и женские туфли для танцоров были сшиты на заказ. «Такой щедрый подарок мы получаем впервые. Обувь очень комфортная», – отметили участники «Контраста».

В ответ Александр Козловский пожелал им творческого роста и новых достижений. «Пусть зрители всегда получают удовольствие от ваших выступлений», – добавил он.

Ансамбль танца «Контраст» активно участвует в культурной жизни родного города, района и региона. «Коллектив постоянно повышает свое мастерство, что подтверждает множество наград самого разного уровня», - отметили в фонде. Основателем и художественным руководителем «Контраста» является Юрий Воронов – обладатель почетного звания «Душа земли Псковской».