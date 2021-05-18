Общество

Территории всех школ и детсадов Пскова обработают от клещей

Территории всех образовательных учреждений Пскова обработают от клещей в конце мая. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко.

Анна Кузыченко рассказала, что в Пскове существует программа, в рамках которой территории школ, детских садов и учреждений дополнительного образования ежегодно обрабатывают от клещей и всех видов насекомых.

«Никаких просьб, сборов с родителей и утверждений того, что на это нет денег, не должно звучать. Все финансирует муниципалитет», - сказала она.