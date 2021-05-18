Общество

Анна Кузыченко рассказала о переживаниях родителей псковских выпускников

Родителей сейчас больше волнует вопрос проведения выпускных, мало кто задает вопросы по экзаменам. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анной Кузыченко. «Поэтому мы можем сделать вывод, что все, что касается образовательной части, идет по плану, без каких-либо непредсказуемых ситуаций», - отметила она.

«В этом году учебный год был проще, потому что он предсказуемый. Да, у нас были внезапные каникулы, продление каникул, но сейчас уже и педагоги, и дети, и родители, и управление образования были готовы к тому, что жизнь может поменяться в любой момент», - сказала она.

В этом году сроки и форматы проведения выпускных экзаменов определили заранее. Анна Кузыченко подчеркнула, что своевременное информационное оповещение позволяет «сгладить напряжение». «Дети выйдут на экзамены более психологически стабильными, чем в прошлом году. Тогда мы до последнего не знали, как выпускники будут сдавать экзамены, ситуация была сложной как для детей, так и для всех нас», - заметила начальник управления образования администрации Пскова.

Среди самых ярких нововведений этого года она выделила изменение формата сдачи ЕГЭ по информатике. «Дети с радостью встретили это изменение: количество желающих сдать информатику увеличилось в два раза. Можно предположить, что в следующем году таких ребят станет еще больше, ведь нашим детям проще сдавать этот предмет в естественных условиях, а не на бумаге», - пояснила она.