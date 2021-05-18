Общество

Клиенты Сбера могут получить деньги раньше зарплаты

Клиенты с зарплатной картой СберБанка теперь могут быстро и просто получить деньги до зарплаты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, новый удобный сервис реализован с помощью краткосрочного займа. Чтобы им воспользоваться, достаточно подать заявку в мобильном приложении СберБанк Онлайн: банк рассмотрит ее за пару минут и сразу же перечислит деньги на карту.

Получить до зарплаты можно от 1 000 до 30 000 рублей. Если клиент берет, например, 10 000 рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей.

Сервис «Деньги до зарплаты» пополнил набор привилегий для клиентов, получающих зарплату на карту СберБанка. Он расположен в разделе «Мои привилегии» в профиле клиента приложения СберБанк Онлайн. Сервис также доступен в разделе кредитования на главном экране.

«Мы повышаем удобство зарплатного обслуживания в Сбербанке. Новый специализированный сервис позволяет практически моментально получать доступ к "Деньгам до зарплаты". При этом нашим клиентам не нужно беспокоиться об условиях такого сервиса, они выгодны и прозрачны», - сказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Сервис доступен для зарплатных клиентов – это заемщики, с которыми у банка выстроены долговременные отношения, платежеспособность подтверждена и предсказуема. Короткий срок и низкая стоимость нового продукта позволят заемщикам лучше управлять своими финансовыми потоками и сформировать более низкую долговую нагрузку в долгосрочном периоде.