Общество

Анна Кузыченко: Родительское признание поможет нам повысить престиж педагога

Сложившуюся сегодня ситуацию можно назвать парадоксальной: с одной стороны, профессия учителя позиционируется как одна из самых уважаемых, почетных и ответственных, но в то же время ее социальная привлекательность в последние годы заметно снизилась.

О том, какая работа ведется в Пскове по повышению престижа профессии педагога, о кадровой ситуации в псковских школах и уровне квалификации учителей рассказала в интервью Псковской Ленте Новостей начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко.

— Начнем со статистического вопроса. Сколько в школах города Пскова трудится педагогов, какой у них средний возраст и существует ли проблема старения педагогических кадров?

— Если мы говорим исключительно о педагогическом коллективе, то на сегодняшний день в 26 наших замечательных образовательных организациях работают 1 498 педагогов. Конечно, возрастной ценз есть, мы о нем постоянно говорим. И мы говорим о том, что время идет, а вместе с ним растет и средний возраст педагогов. Еще несколько лет назад средний возраст педагога в Пскове составлял 50 лет. Сегодня мы уже говорим о том, что этот показатель находится в диапазоне от 55 до 60 лет.

Мы благодарны этим людям, педагогам, учителям, которые остаются с нами, с нашими детьми и работают в школе, несмотря на все объективные обстоятельства: состояние здоровья, профессиональное выгорание и усталость от образовательного процесса. Спасибо им за то, что не смотря ни на что они остаются в системе нашего качественного образования.

— С каким образованием сейчас приходят учителя в наши в школы и отличается ли это образование от уровня специалистов, которые выпускались, например, из Псковского педагогического института?

— Несмотря на изменения в статусе и образовательных программах ПсковГУ, молодые специалисты к нам сейчас приходят только оттуда. Ежегодно в школы Пскова приходят от 40 до 60 выпускников Псковского государственного университета и 1-2 выпускника, например, Опочецкого педагогического колледжа.

Мы давно понимаем, что обучение на педагогических специальностях выбирается, скорее, по остаточному принципу. Это становится заметно на 3 курсе, когда студенты, которые просто получают высшее образование, вынуждены выйти к детям на педагогические практики. Там многие из них сталкиваются с прозрением: они боятся детей, родителей, бумажной работы. Зачастую такие студенты не возвращаются на работу в ту школу, в которой проходили практику.

Если мы говорим о качестве образования, наверное, тут не качество образования важно. Здесь важна мотивация. Раньше педагоги приходили в школу, потому что они хотели быть учителем, продолжить семейную традицию, вернуться в свою школу. То есть у них был какой-то стимул и мотивация. Сегодня многие поступают, как я уже сказала, по остаточному принципу: потому что не хватило баллов, потому что родители не отпустили в другой город учиться. И если за лето они не находят работу в какой-то другой сфере, они приходят работать в школу. Тут уже в силу вступают наши способы стимулирования. Так, в регионе есть материальная поддержка молодых учителей в размере 50 тысяч рублей в год, которые им выплачивают в первые три года работы.

Именно три года становятся рубежом дня наших молодых педагогов. После они решают: оставаться в школе или уходить. Я могу сказать, что это «трехлетнее сито» имеет очень большие отверстия. К сожалению, после того, как заканчивается выплата стимулирующих, остаются единицы.

— Престиж профессии педагога — как его повысить? От чего это зависит?

— Знаете, каким бы ни было общество, но с радостью нужно признать, что не зарплата становится поводом ухода из профессии молодых специалистов. Наши директора и администрация находят способы, чтобы материально стимулировать наших молодых учителей.

А вот что касается общественности и родительского признания, наверное, это и есть тот фактор, который может помочь нам поднять престиж профессии педагога до прежнего уровня, когда с уважением относились к тому, что сказал учитель, когда принимали слова педагога с позиции его профессионализма. Как бы это ужасно не звучало, но я хочу сказать «спасибо» периоду пандемии COVID-19, когда вдруг наши родители оказались в условиях учителей на «дистанте» и поняли всю ту нагрузку, всю ту психологическую ответственность, которая лежит на учителях.

Сегодня мы видим, как многие родители, которые формируют и в своих детях отношение к педагогу, повернулись лицом к учителю и сказали: «Да, у вас действительно очень тяжелый и ответственный труд. И мы вам благодарны».

Когда уважение к учителям начнет сквозить в устах родителей, когда они будут называть дома педагогов учителями, а не «училками», тогда, я думаю, мы наконец вернемся к тому, что и родители, и дети будут идти в школу с уважением в глазах к тем, кто каждый день несет ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка, несет ответственность за жизненный путь и выбор профессионального пути всех наших детей.

— Вы сказали, что муниципалитет находит способы для материального стимулирования молодых учителей. О каких мерах поддержки мы говорим?

— Как я уже сказала, уже долгие годы молодые педагоги Псковской области пользуются региональной поддержкой в виде ежегодной выплаты в размере 50 тысяч рублей. Такие стимулирующие учителям выплачивали первые три года работы, но, как мы все понимаем, это не такие и большие деньги для молодого специалиста. Приятным удивлением для нас стало оперативное решение этих вопросов со стороны главы городской администрации Александра Братчикова. Он быстро понял проблему и предложил два простых решения, которые начали работать.

Я с гордостью говорю, что сейчас мы готовы предоставить муниципальное жилье на условиях социального найма на время работы в школе по мере необходимости. Молодые специалисты, которые остаются работать в школах Пскова и не имеют в городе собственного жилья, могут обратиться в городское управление образования и получить место в одной из муниципальных квартир. При этом специалист может быть как уроженцем Пскова, так и области.

Управлению образования муниципалитет выделил две трехкомнатные и одну четырехкомнатную квартиры. Это своего рода социальное общежитие, которое позволит молодым педагогам не тратить деньги на съем жилья по найму.

Отмечу, что в социальных сетях инициативу встретили большим количеством претензий. Многие ругали нас за то, что предоставляется только место в общежитии, но тут стоит сказать, что мы бы с удовольствием предоставили всем педагогам по собственной квартире за их тяжелый труд. Но такой возможности у нас нет. Я думаю, что жить в квартире за 500 рублей в месяц с другими педагогами - тоже достойная поддержка со стороны муниципалитета.

Добавлю также, что программа в Пскове востребована, ею интересуются как действующие педагоги, так и псковские студенты, которые готовы идти работать в школу при условии получения такого жилья.

Вторая форма поддержки из муниципального бюджета - выплаты в размере 5 тысяч рублей. Их молодым специалистам выплачивают просто за то, что они пришли работать в школу, поскольку у них нет надбавок за стаж и категорию.

Беседовала Ксения Иванова