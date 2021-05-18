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Общество

В России допустили обязательность вакцинации от коронавируса

19.05.2021 15:46|ПсковКомментариев: 4

Российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер, юристам здесь придется дать свои ответы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

«Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», - сказал Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.

Он добавил, что это является вопросом «соразмерности ценностей»: с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны - защиты всего населения.

«И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно, практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы», - сказал Дмитрий Медведев.

Теги: #вакцинация #Россия #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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