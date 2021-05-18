В России допустили обязательность вакцинации от коронавируса

Российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер, юристам здесь придется дать свои ответы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Он добавил, что это является вопросом «соразмерности ценностей»: с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны - защиты всего населения.
«И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно, практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы», - сказал Дмитрий Медведев.