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Общество

Сбербанк представил обновление детских навыков для виртуальных ассистентов

19.05.2021 16:51|ПсковКомментариев: 0

Сбер объявил о большом обновлении детских навыков виртуальных ассистентов Салют: большинство из них будут бесплатными для пользователей и будут доступны как на мобильных устройствах, так и на смарт-девайсах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. 

С сегодняшнего дня все юные пользователи виртуальных ассистентов семейства Салют смогут задать свой вопрос об устройстве мира популярному биологу и популяризатору науки, ведущему подкаста «Голый землекоп» Илье Колмановскому. Также малыши получат ответы на тысячи нетривиальных детских вопросов от экспертов издательства «Розовый жираф». А в умных устройствах Sber появится безопасный детский режим и обновленный каталог детского контента и приложений. Так, устройства с виртуальными ассистентами Салют на борту откроют новый формат качественного времяпрепровождения с детской аудиторией: от развлечения до обучения, от способа просто занять время ребенка — к пользе.

Салют доставит детские вопросы известному автору научно-популярных проектов Илье Колмановскому, который ответит на вопросы детей об окружающем мире в формате мини-подкастов. Это уникальный проект, не имеющий аналогов на других устройствах с виртуальными ассистентами в России. В этом разделе собран только проверенный и развивающий контент для детей. Ассистенты Салют помогут детям получить ответы популярного ведущего и научного журналиста, в том числе, на такие вопросы: могут ли ученые улучшить человека? как будут выглядеть люди в будущем? почему люди зевают и как появляются сопли в носу?

Самые любопытные пользователи смогут с помощью ассистентов Салют отправить свои вопросы Илье Колмановскому в приложениях СберСалют и СберБанк Онлайн или с умных устройств Sber. Для этого нужно произнести пароль: «Салют, спроси у Землекопа» — и задать вопрос. Илья Колмановский будет регулярно записывать ответы на самые интересные вопросы, а доставят их пользователям ассистенты Салют по кодовой фразе: «Салют, покажи ответы Землекопа». Такой формат не только развивает любовь к знаниям, но и позволяет общаться с известным биологом напрямую.

В совместном проекте с издательством «Розовый жираф» виртуальные ассистенты Сбер, Афина и Джой научились отвечать на тысячи популярных и сложных детских вопросов. Для этого издательство «Розовый жираф», знаменитое своими познавательными книгами для детей, привлекло лучших экспертов в разных областях науки, а также опытных педагогов и психологов. Подготовленные редакцией издательства ответы на вопросы будут интересны как юной аудитории, так и взрослым. Пользователи смогут узнать, действительно ли осьминоги очень умны, почему появляются родинки, откуда взялся первый динозавр, какой глубины песок в пустынях и многое другое.

Виртуальные ассистенты не просто дают ответы, но и подсказывают дополнительные вопросы по теме, позволяя ребенку узнать еще больше увлекательных фактов об интересующем предмете. Например, если спросить, почему кошки любят рыбу, виртуальный ассистент предложит рассказать, как кошки пьют и кто любит человека больше — кошка или собака. Так можно углубляться в тему животных, а оттуда перейти в тему космоса — это полезно для детей, которые еще не умеют читать, но уже очень любознательны. Кроме того, ответы на некоторые вопросы содержат звуки — например, если спросить, как мяукает кошка, как шумит лес или море, как мычит корова.

Теперь можно не бояться оставлять детей наедине с виртуальными ассистентами благодаря серии нововведений, связанных с возрастными ограничениями по контенту. В умную медиаприставку SberBox и смарт-дисплей SberPortal добавлено ограничение в мультимедийном контенте: в сервисе Okko — фильтрация фильмов и сериалов с пометкой 18+, в музыкальном сервисе СберЗвук — фильтрация треков с ненормативной лексикой. Также в умных устройствах теперь есть фильтрация приложений с возрастной пометкой в каталоге навыков SmartMarket и ограничения по оплате. Включение и выключение детского режима доступно через приложение СберСалют.

Детская коллекция в каталоге SmartMarket постоянно пополняется собственными и партнерскими приложениями, а также приложениями от внешних разработчиков. Сегодня в ней уже около 30 наименований. Среди наиболее любимых детьми и взрослыми — викторина «Союзмультфильм. Угадай героя по силуэту», а также «Ам Ням, пора спать!» — приложение от Zeptolab, которое поможет ребенку подготовиться ко сну за доброй сказкой.

В коллекции Okko доступен большой выбор фильмов, мультфильмов и обучающих видео для детей, а также уникальные подборки контента от виртуального ассистента — например, «Детям про науку». Кроме того, детям понравятся коллекции СберKids и «Каникулы со Сбером».

Музыкальный сервис СберЗвук предоставляет доступ к детской музыке, стихам, сказкам, колыбельным и подкастам, есть функция детского караоке — словом, полный спектр безопасных и весёлых мультимедийных развлечений для юных пользователей.

Команда SberDevices совместно со студией «Либо/Либо» продолжает развивать подкаст «Вы находитесь здесь» — идеальный контент для путешествий всей семьей, который будет интересен как юным слушателям, так и их родителям. Это серия научно-популярных историй об искусственном интеллекте, о том, как человек учит машину всему, что умеет сам: постигать, творить и общаться. Эксперты рассказывают простым языком о сложных процессах обучения машин, уникальных технологиях, их месте и роли в мире человека.

SberDevices — компания экосистемы Сбера, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. Компания также фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов. Компания SberDevices учреждена в мае 2019 года в качестве Департамента блока «Технологии» Сбербанка.

Ассистенты Салют — это первое в мире семейство виртуальных ассистентов с разными характерами, привычками и манерой общения. Каждый пользователь получает возможность выбрать близкого по духу персонажа. Помощники могут не только поддержать разговор и найти ответы на вопросы, но и заказать еду, записать к врачу или в салон красоты, перевести деньги или оплатить мобильную связь. Доступны как на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях СберБанк Онлайн и СберСалют, так и в ряде смарт-устройств под брендом Сбер и не только. Семейство ассистентов разработано командой SberDevices, которая занимается разработкой решений на основе искусственного интеллекта, в том числе проектированием умных устройств.

SberPortal — первый в России смарт-дисплей с акустикой от Harman/Kardon, AI-камерой с широкоугольной оптикой, поддерживающей разрешение 4K, и 10-дюймовым HD-экраном. В устройство интегрировано семейство виртуальных ассистентов Салют. Смарт-дисплей воспроизводит мультимедийный контент, умеет совершать видеозвонки, а также дает возможность делать покупки во время просмотра кино и делегировать различные рутинные задачи виртуальному ассистенту. Управляется голосом и жестами, а также сенсорным интерфейсом. Пользователям SberPortal доступны десятки тысяч фильмов, сериалов и образовательных лекций онлайн-кинотеатра Okko; игры и образовательные приложения, видео в интернете и цифровые ТВ-каналы; музыка от партнерского сервиса СберЗвук. SberPortal разработан компанией SberDevices, которая занимается разработкой решений на основе искусственного интеллекта, в том числе проектированием умных устройств.

SberBox — умная медиаприставка с семейством виртуальных ассистентов Салют. Устройство превращает любой телевизор в центр развлечений и дает пользователю неограниченные возможности в организации досуга и решении бытовых вопросов. SberBox позволяет смотреть огромное количество ТВ-каналов, фильмов, сериалов и видео (поддерживаются стандарты UltraHD 4К и Dolby Digital Plus), слушать музыку в отличном качестве, играть в игры на большом экране (управляются как с пульта, так и с помощью виртуального геймпада, в том числе с использованием мобильных джойстиков), совершать покупки во время просмотра фильмов, а также делегировать различные рутинные задачи виртуальному помощнику, понимающему голосовые команды. Для работы нужен только телевизор с HDMI-разъемом и Wi-Fi, а также смартфон с приложением СберСалют, устройство настраивается за пять минут согласно пошаговой инструкции на экране телевизора.

Теги: #банк #Сбербанк #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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