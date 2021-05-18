Общество

Стартовал прием заявок на международную премию «Мы вместе»

Стартовал прием заявок на международную премию «Мы вместе». Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Доброволец Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«За этот непростой год тысячи волонтеров, общественных организаций и компаний по всей России объединились, - говорится в сообщении. - За это время мы вместе учились преодолевать трудности, были рядом с теми, кто в этом нуждался. Мы вместе привозили продукты и лекарства, шили маски, работали в красных зонах, бесплатно делились товарами и услугами с теми, кому тяжелее, не боясь никаких трудностей».

Заявочная кампания продлится до 5 июля. Граждане России и НКО смогут подать заявку на один из трех треков: «Волонтеры и НКО», «Бизнес» и «Медиа». Иностранные граждане будут участвовать в треке «We are together».

Победители получат гранты до 2,5 млн рублей, общественное признание, возможность участия в образовательных программах и продвижение своих проектов.

Ознакомиться с треками, положением и подать заявку можно на сайте премия.мывместе.рф.