Общество

Школьники из Пскова заняли первое место на всероссийском хакатоне

Команда псковских школьников заняла первое место на всероссийском хакатоне «GeoFly» в Екатеринбурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в детском технопарке «Кванториум» города Пскова.

В состав команды «No name» вошли Анна Попова, Арина Герасимова и Милена Бахарева.

Конкурс был посвящен геоинформационным технологиям и беспилотным летательным аппаратам. Как рассказали в детском технопарке, псковские кванторианцы решали кейс «Проблемные зоны парка».

«Это было очень увлекательное мероприятие, мы получили столько положительных эмоций! Каждый день узнавали что-то новое, прокачивали свои скиллы. Для успешного решения кейсов требовались не только оригинальность и креативность, но и упорство, усидчивость», - рассказала Анна Попова.

Псковский детский технопарк на конкурсе также представляли Иван Платонов, Елизавета Лазуткина, Екатерина Ильина в составе команды «151619874» и Михаил Иванов и Светлана Помылева в составе команды «AG Псков». Они работали над кейсами «Проблемные зоны парка» и «Организация общегородского мероприятия».