Общество

В Псковской области возбудили дело о халатности в связи с массовым отключением электричества

В Псковской области возбудили уголовное дело о халатности в связи с массовым отключением электросетевых объектов в период новогодних каникул. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области.

По версии следствия, в результате халатного отношения к своим обязанностям должностных лиц Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в части создания необходимых условий для безаварийной эксплуатации линейных объектов в первой декаде января 2021 года, в период прохождения опасного природного явления на территории Псковской области, произошло нарушение электроснабжения в различных районах области. В зоне отключения оказалась почти тысяча пунктов с населением около 15 тысяч человек, в том числе свыше тысячи детей.

Третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.