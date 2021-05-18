Общество

Областной закон о местном самоуправлении предложено дополнить новыми положениями

Статья «Инициативные проекты» может появиться в законе «О местном самоуправлении в Псковской области». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, соответствующий законопроект, разработанный администрацией региона, внесен в областное Собрание депутатов.

Возможность внесения в местную администрацию инициативного проекта, имеющего приоритетное значение для жителей муниципального образования, предусмотрено новыми федеральными нормами. Требования к проектам, претендующим на получение финансовой поддержки, порядок рассмотрения и критерии конкурсного отбора будут дополнительно прописаны в нормативных правовых актах администрации области.

Кроме того, законопроект предусматривает внесение изменений в ряд статей, устанавливающих обязанности, ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой. Так, гражданин не может быть назначен на должность председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования в случае близкого родства с председателем представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования, главой местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории соответствующего муниципалитета.

Введено десятилетнее ограничение на муниципальную службу для лиц, не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Уточнены формулировки статей, связанных с наличием иностранного гражданства, а также вопросов участия муниципальных служащих в управлении коммерческой или некоммерческой организацией.

Принятие закона «О внесении изменений в закон Псковской области "О местном самоуправлении в Псковской области"» и закон Псковской области «Об организации муниципальной службы в Псковской области» не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета.