Общество

Glance одел финалисток великолукских конкурсов красоты

Финалистки конкурсов красоты «Мисс Великие Луки – 2021» и «Миссис Великие Луки -2021» приняли участие в фотопримерке от мультибрендового магазина Glance. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организаторы конкурсов.

«Задание для участниц заключалось в том, что в сжатые сроки им нужно было сделать несколько фотокарточек в одежде бренда, представив ее с лучшей стороны, - отметили организаторы. Давайте оценим вместе как справились с этим заданием участницы».

Фото – Татьяна Родина, стиль – Glance, локация съемки – ТК «ПИК 60».