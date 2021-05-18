Общество

НКО Псковской области смогут претендовать на субсидии для реализации социальных проектов

Конкурс субсидий социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию социально значимых проектов на территории региона стартует в Псковской области в начале июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В этом году конкурс проходит при поддержке Фонда президентских грантов, в связи с чем изменился формат проведения конкурса - электронный прием заявок и оценка экспертами.

К участию приглашаются некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Псковской области, уставные цели которых соответствуют направлениям конкурса субсидий.

Организаторы расширили список номинаций, на которые СОНКО могут подавать проекты для реализации - добавилась номинация «информационная, консультационная и методическая поддержка деятельности некоммерческих организаций».

Расширился и перечень затрат СОНКО, на которые можно направить средства субсидии. Теперь их можно расходовать на оплату коммунальных услуг, включающих стоимость услуг по электро-, водо-, тепло и газоснабжению и прочие эксплуатационные расходы, которые должны соотноситься с площадью помещений, участвующих в реализации социального проекта, и сроком его реализации.

С точки зрения оценки проектов, критерии оценки приведены в соответствие с критериями Фонда президентских грантов, то есть к организациям будут предъявляться гораздо более серьезные требования, нежели в предыдущие годы.

Требования к участникам конкурса, информация о формате проведения, обучающие вебинары по подаче заявок находятся на официальных каналах управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области по ссылкам https://vk.com/nko.pskovobl и http://nko.pskov.ru/. Подробности по проведению конкурса, условиям и порядку подачи заявок можно получить по телефонам: 8 (8112) 299–142, 8 (8112) 299–144.

Общая сумма конкурса значительно увеличилась за счет программы софинансирования регионов от Фонда президентских грантов, она составит 17,2 млн рублей.

Конкурс проводится администрацией Псковской области, оператором конкурса является управление общественных проектов и молодежной политики администрации области.