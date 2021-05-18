Общество

В Кремле оценили идею обязательной вакцинации от COVID-19

В повестке Кремля отсутствует вопрос о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.

По его словам, идею об изменении действующего законодательства для того, чтобы обязать население делать прививки от COVID-19, не рассматривают. «В предметном плане никаких действий <...> не выполняется», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что, как ожидается, порог иммунизации населения России по коронавирусу будет пройден до осени.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что российские власти в настоящее время исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер, юристам здесь придется дать свои ответы.