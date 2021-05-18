Общество

Спрос на вентиляторы и надувные бассейны вырос в России

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров «СберМаркет» представил аналитику продаж товаров, которые россияне покупали в жаркую погоду. В выборку попали вентиляторы, надувные бассейны, пакеты и формы для льда, крем от загара, фрукты и ягоды.

По внутренним данным сервиса, c 17 по 19 мая по сравнению с периодом с 14 по 16 мая больше всего - в два раза - вырос спрос на надувные бассейны и вентиляторы, пишут «Известия».

Чаще россияне выбирали недорогие варианты бассейнов до 2 тыс. рублей. Средняя цена вентиляторов составила 1,5 тыcячи рублей.

Исследование показало, что продажи солнцезащитного урема (SPF 20+ и выше) выросли в 1,2 раза. Также пользовались большей популярностью пакеты и формы для льда — их клали в корзину в 1,5 раза чаще.

Из фруктов и ягод самый высокий скачок спроса аналитики зафиксировали по продажам черешни - ее продажи выросли в три раза, хотя традиционно ее выбирают в июле.

В последние дни в Центральной части России стоит жаркая погода. Температура в Москве 18 мая достигла 30,8 градуса, побив рекорд конца XIX века на 1,7 градуса.