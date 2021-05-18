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Скончалась архитектор, реставратор, художник Наталья Рахманина

Скончалась архитектор, реставратор, художник Наталья Рахманина, супруга знаменитого псковского реставратора и кузнеца Всеволода Смирнова. Об этом сообщил в соцсетях депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг, назвав ее «последней большой звездой в плеяде великих псковских реставраторов XX века».

В июле ей исполнилось бы 89 лет.

Наталья Сергеевна Рахманина родилась 5 июля 1932 года в Ленинграде в семье художников.

В 1956 году закончила архитектурный факультет ЛИСИ. В то время на кафедре преподавали такие мастера акварельной живописи, как Подберезский, Ведерников, Ушаков, Талепоровский. В годы обучения неоднократно получала призы на студенческих выставках летних работ, которые устраивала кафедра рисунка и живописи.

После окончания института Наталья Сергеевна занималась реставрацией памятников архитектуры в Пскове и Ленинграде, возглавляла ведущую мастерскую Российского института реставрации.

С 80-х годов Наталья Сергеевна работала в области акварельной живописи. Ее излюбленной техникой являлась акварель по мокрому, дающая возможность выразить тончайшие нюансы цвета и света. Ее работы приобретены музеями России, коллекционерами Франции, Англии, Канады, Швейцарии, Германии, Израиля и других стран.

Наталья Рахманина являлась членом Союзов художников и архитекторов, а также действительным членом Всемирного клуба петербуржцев.