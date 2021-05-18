Общество

Суд обязал псковича убрать пирс на Любятовской набережной

Псковский городской суд обязал мужчину снести самовольно возведенный пирс в акватории реки Псковы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе области прокуратуры.

Судья установил, что собственник земельного участка по улице Любятовская набережная в Пскове частично засыпал береговую полосу и акваторию реки щебнем и возвел на площадке металлический пирс размером 1,2 на 3,5 метра на металлических опорах.

Согласно части 2 статьи 51 Федерального закона № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», градостроительная и иная деятельность на водных объектах осуществляется только по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в порядке, установленном правительством Российской Федерации. Кроме того, несанкционированное строительство нарушает часть 3 статьи 11 Водного кодекса РФ, пояснили в надзорном ведомстве.

По решению суда хозяин пирса должен в течение трех месяцев со дня вступления решения суда привести в порядок участок дна реки и демонтировать самовольно возведенный пирс.