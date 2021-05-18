Общество

Здание на улице Алехина в Пскове официально закрепили за детсадом «Маленькая страна»

Псковская городская Дума на сессии 20 мая дала согласие администрации Пскова на закрепление на праве оперативного управления за муниципальным детским садом №57 «Маленькая страна» нежилого здания, расположенного на улице Алехина, 22, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, здание было построено в рамках нацпроекта «Демография» для размещения там дошкольного учреждения на 270 мест и находилось в муниципальной собственности. Его передача в оперативное управление недавно созданному детскому саду №57 необходима, чтобы сад мог пройти лицензирование, После этого можно будет приступить к ведению уставной деятельности. В таком случае детсад сможет начать работу уже в июне.

Замглавы Пскова Александр Баев уточнил, почему объект был сдан с задержкой. Глава администрации города Александр Братчиков ответил, что его сдачу объекта задержали всего на месяц, и была связана с оформлением документов.

Депутат Григорий Стороненков поблагодарил администрацию за ввод такого непростого объекта, объяснив сложности оформления документов тем, что объект находится в водоохранной зоне.

При этом он попросил расширить дорогу к садику или закольцевать ее с улицей Загородной, чтобы решить проблему транспортной загрузки. Александр Братчиков пообещал решить этот вопрос.