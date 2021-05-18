Общество

Сотрудники Псковской таможни высадили в пяти городах красные дубы и клены

Таможенники и ветераны таможенной службы высадили красные дубы и клены в честь 30-летия Псковской таможни в Великих Луках, Пскове, Печорах, Себеже и Пыталово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

В этих пяти городах десятилетия назад возрождалась таможенная служба на Псковской земле, отмечается в релизе. В посадке деревьев принимали участие сотрудники таможни, ветераны таможенной службы, представители городских администраций.

Красные дубы появились на аллее в Великих Луках. Красные клены высадили в Финском парке в Пскове, в центральном сквере Печор, в сквере имени Н. И. Юнкерова в Пыталово и на набережной Себежа.

Саженцы были закуплены на личные средства сотрудников таможни.

«В 2019 году, в преддверии профессионального праздника Дня таможенника Российской Федерации, сотрудники Псковской таможни высадили в Финском парке 6 остролистных кленов. Деревья "пережили" две зимы. Напротив остролистных кленов теперь красуются три красных», - рассказали в пресс-службе Псковской таможни.

Наталья Князева объяснила выбор места для посадки деревьев: «Клены высажены недалеко от административного здания Псковской таможни, в парке на берегу реки Псковы. По историческим справкам на берегу реки под стенами Крома размещался Рыбный торг. Древний Псков поддерживал постоянные торговые отношения с Ганзой, а где шла торговля - там пошлины и сборы».