Общество

Минпросвещения не планирует переносить учебный год из-за сентябрьских выборов

Минпросвещения не планирует переносить начало учебного года в России из-за проведения Единого дня голосования, он традиционно начнется 1 сентября. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. В связи с выборами он подписал соглашение о взаимодействии с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Это соглашение позволит урегулировать все вопросы, связанные с проведением избирательного процесса, не сказываясь при этом на полноте и качестве учебного процесса.

Кравцов считает, что соглашение с ЦИК «позволит выстроить работу так, чтобы избирательный и образовательный процессы были полностью разведены».

«В этой связи мы совместно с Рособрнадзором доведем до регионов всю необходимую информацию и проконтролируем, чтобы образовательные программы не пострадали. Локальные коррективы расписания не повлияют на полноту знаний, получаемых школьниками», - добавил министр.

Элла Памфилова заявила, что регионы очень волнует тема разведения избирательного и учебного процессов, поэтому было принято решение подписать соглашение еще до старта кампании. Она напомнила, что почти 50 тысяч избирательных участков располагаются на территории образовательных учреждений.

С 2020 года выборы в России могут проходить в течение нескольких дней. В сентябре 2020 год Памфилова предложила перенести единый день выборов на период, который совпадет со школьными каникулами, например, на апрель или вывести избирательные участки из школ, чтобы многодневное голосование не мешало учебе.

В ноябре она предложила президенту Владимиру Путину развести учебный процесс и выборы. Позже, в феврале, Элла Памфилова сказала, что ЦИК не собирается переносить избирательные участки из школ в сентябре 2021 года, это невозможно, но комиссия «очень тяжело работает» над соглашением с Минпросвещения с тем, чтобы минимизировать ущерб учебе от выборов.

На выборах, которые пройдут до июня 2021 года, ЦИК рекомендовал в ручном режиме разносить голосование на дому и на участках в разные дни и часы, чтобы не мешать учебе.