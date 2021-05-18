Общество

Гидрометцентр спрогнозировал окончательное наступление летней погоды в Псковской области

Период со второй половины мая до начала июня никогда не был жарким в Псковской области, и в этом году температура в регионе будет в пределах 20°C. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова. «Солнышко будет постепенно проявляться с 22 мая», - сказала она.

По ее словам, температуры от +25 до +27°C, которые наблюдались на территории региона в начале мая, не соответствовали норме. «Сейчас погода соответствует тому, что должно быть, ведь у нас еще весна, а не лето. В ближайшие дни температура не поднимется выше 20°C, в солнечные дни будет потеплее, в облачные — прохладнее. В целом, будет комфортно», - сказала Тала Нещадимова.

Она обратила внимание, что дожди начнут постепенно ослабевать, до конца мая грозы маловероятны, заморозки пока не ожидаются.

Прогноз на лето остается прежним, добавила Тала Нещадимова.