Общество

Школьники помогли «Экопрому» в уборке на Четырех углах

В ходе субботника, организованного на Четырех углах, к волонтерам присоединились проходившие мимо две пятиклассницы школы №23. Об этом сообщил специалист по связям с общественностью «Экопром» Владислав Ильин в ходе пресс-конференции Псковской Ленты Новостей, посвященной конкурсу «Чистый Псков».

«В основном на Четырех углах скопился чисто бытовой мусор: фантики, целлофан, - заметил Владислав Ильин. - Было вывезено только с этого участка более 130 мешков мусора по 120 литров - это практически половина грузовой машины. В дальнейшем был вызван ломовоз для вывоза веток и брошенной мебели».

Девочки, о которых рассказал представитель «Экопрома», просто подошли к волонтерам и спросили, чем могут помочь. «Мы испытываем гордость за таких детей», - отметил Владислав Ильин.

По словам представителя «Экопрома», за все время субботников в Пскове было вывезено 73,5 тонн мусора.